Pace e diritti umani, dall'Alto Molise parte la maratona delle buone pratiche

Dalle 11 di domani l'evento organizzato da Itinerari Turistici-Religiosi Interculturali Accessibili

Nove ore di lavori, in programma domani a Castel del Giudice, segneranno l’inizio della maratona su accessibilità universale, dialogo interreligioso, pace e diritti umani, organizzata da ITRIA – Itinerari Turistico-Religiosi Interculturali Accessibili - con la Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, il Comune di Castel del Giudice e la Regione Molise.

L'evento è organizzato tra le iniziativa messe in campo, in streaming, per rievocare la proclamazione da parte dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.

Illustri relatori interverranno sui temi dell’Accessibilità universale, Diritti Umani, Accoglienza, Dialogo interreligioso, Pace, Bellezza, Multiculturalismo, Rigenerazione, Pari opportunità e tanto altro trovino il giusto spazio valorizzando la centralità delle Persone.

Di particolare interesse la sezione dedicata ai “Diritti umani, accoglienza e pace” che entrerà nella sfera dei bisogni codificati e non, che quotidianamente condizionano la vita dei singoli cittadini. La diversità umana -quel valore di cui spesso si parla, ma che è ancora in alcuni ambiti fortemente disatteso, tralasciato, calpestato o affrontato in modo non sistemico - è stata fonte d’ispirazione in molte Carte di diritto nazionale e sovranazionale.

Si parlerà anche di: “Accessibilità universale, centralità delle persone e delle comunità, bellezza e rigenerazione” come elementi chiave per orientare l'approccio progettuale e materiale nella costruzione di qualsiasi prodotto turistico-culturale e dei suoi servizi, facendo leva anche sulle componenti immateriali dell’attrattività, derivanti sia da significati religiosi e storico-culturali sia da elementi legati alla sfera dell’emozionalità.

Importante anche l’ambito discussione intorno allo sport paralimpico come punto d'osservazione privilegiato per evidenziare i veri principi dello sport come aggregatore di comunità, generatore di benessere non solo fisico, ma “palestra” di rispetto, socialità, accettazione di se stessi.

Come il tedoforo porta la fiaccola – la teda – che contiene la fiamma sacra delle Olimpiadi, l'obiettivo della maratona è di illuminare il futuro portando una scintilla di conoscenza, con l'auspicio che possa arrivare lontano a rischiarare l'orizzonte.

Appuntamento domani 10 dicembre in streaming a partire dalle 11.

