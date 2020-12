Isernia, coronavirus e influenza: un punto tamponi drive-in della Protezione civile

Prelievi presso dall’Auditorium Unità d’Italia nella giornata del 15 dicembre

ISERNIA. Protezione civile e ambientale Centro Molise di Isernia in campo nella lotta al Covid. Ed ecco che il gruppo pentro ha previsto per la giornata del 15 dicembre prossimo l’allestimento di un punto prelievi, dinanzi all’Auditorium Unità d’Italia, per l’effettuazione di tamponi rapidi per la diagnosi della SarsCoV2 e dell’influenza.

Ad effettuare il test, comunica il presidente Luciano Appugliese, sarà personale medico e paramedico abilitato. Gli utenti interessati potranno fare il prelievo direttamente dalla propria auto, con il metodo del drive-in.

Il costo della singola prestazione è pari a 35 euro. È possibile prenotarsi al numero 333.7484351 oppure recandosi direttamente in loco il giorno 15, dalle 9 alle 13:30 e dalle 15 alle 18:30.

