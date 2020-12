Coronavirus, 22 contagi su 370 tamponi. Ma ci sono due morti, uno aveva 60 anni

L’uomo era ricoverato nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’. Rilevati ben 11 casi nel comune di Castel Del Giudice

CAMPOBASSO. Coronavirus, 2 morti e 22 nuovi contagi dai 370 tamponi processati nella giornata di oggi. I morti un uomo di 60 anni di Baranello, ricoverato nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’ e una donna di 89 anni di Campomarino, deceduta il 7 dicembre nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, la nonna della deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. Il totale delle vittime del Covid è così arrivato a 147.

I nuovi contagi a Campobasso (1), Carovilli (1), Castel Del Giudice (11), Isernia (1), Limosano (2), Montagano (1), Pescolanciano (1), Pescopennataro (1), Sant’Angelo del Pesco (2) e Trivento (1).

Nel bollettino di oggi altri 6 ricoveri in Malattie infettive (1 di Isernia 1 di Termoli e 2 di Pescolanciano, 1 di Campomarino e 1 di Montaquila) e 2 dimissioni. E se le condizioni di 1 paziente di Castel San Vincenzo sono peggiorate, tanto da dover essere spostato da Malattie infettive a Terapia intensiva, due invece sono migliorati e hanno fatto ritorno in reparto. Attualmente sono 60 i posti letto per malati Covid occupati al ‘Cardarelli’, 53 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 5.417, su 92.741 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.619. Il numero dei guariti è arrivato a 2.651 (oggi ne sono stati rilevati altri 2, di Termoli e Pecetto Torinese), mentre le persone in isolamento sono 2.874.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!