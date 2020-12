Frena il contagio a Campobasso, ma la paura è per le feste. Gravina valuta la chiusura di strade e piazze

Per evitare il rischio di assembramenti, soprattutto nei giorni del 24 e del 31 dicembre. Il timore è che lo scambio di auguri possa rappresentare il veicolo per una nuova diffusione del Covid

CAMPOBASSO. Chiudere nei giorni delle feste natalizie e di fine anno, segnatamente il 24 e il 31 dicembre, le strade più frequentate del centro di Campobasso, per evitare il rischio di assembramenti, di conseguenza una maggiore diffusione del Covid.

A poco più di due settimane dal Natale questa una delle ipotesi a cui lavora l’amministrazione comunale di Campobasso, con il sindaco Roberto Gravina che sta valutando la possibilità di disporre la chiusura di alcune vie e piazze cittadine, sulla scorta di quanto previsto dai decreti governativi per il contenimento del contagio.

Tutto dipenderà, ha anticipato il sindaco, dall’andamento dell’epidemia nel capoluogo, che dopo settimane di continua crescita fortunatamente negli ultimi giorni ha segnato una frenata, a Campobasso, così come negli altri comuni del Molise e a livello nazionale. Altro fattore da prendere in considerazione anche quello meteorologico, per evitare di bloccare la circolazione in caso di forte maltempo, al momento peraltro non previsto.

A Palazzo San Giorgio la discussione è in corso, con le zone sotto osservazione che sono quelle di corso Vittorio Emanuele, piazza Prefettura e via Ferrari, frequentate nei fine settimana soprattutto dai giovanissimi, che si ritrovano in prossimità dei locali aperti per l’asporto prima del coprifuoco delle 22.

Il timore è che lo scambio di auguri possa rappresentare un veicolo di trasmissione del contagio, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare. La decisione, se presa, sarà comunicata entro pochi giorni.

C.S.

