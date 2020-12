Coronavirus, tregua finita: 5 morti e 75 contagi. Nuovi ricoveri in Terapia intensiva

Dai 994 tamponi processati nella giornata di oggi. Pesante il bilancio delle ultime 24 ore

CAMPOBASSO. Cinque morti e 75 contagi, dai 994 tamponi refertati oggi. I decessi una donna di 72 anni di Termoli, che si trovava in Terapia intensiva, un uomo di 70anni di Campobasso, ricoverato in Malattie infettive, come un 88enne della casa di riposo di Sessano del Molise, dov’è stato registrato anche il decesso di una 94enne di Agnone. E’ morto invece nella Medicina d’urgenza di Campobasso un uomo di 83 anni di Ferrazzano. Decessi che portano a 152 il numero totale delle vittime del Covid in Molise.

I nuovi contagi oggi a Campobasso (10), Termoli (9), Agnone (6), Baranello (1), Cercemaggiore (1), Ferrazzano (1), Fossalto (3), Frosolone (1), Gambatesa (1), Macchia d’Isernia (2), Mafalda (1), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (1), Monteroduni (2), Oratino (1), Palata (1), Pescolanciano (1), Petrella Tifernina (1), Pietrabbondante (2), Poggio Sannita (2), Pozzili (2), Riccia (5), Rocchetta a Volturno (1), Rotello (1), San Felice del Molise (2), San Polo Matese (2), Santa Croce di Magliano (2), Sesto Campano (1), Tavenna (2), Trivento (6), Venafro (3).

Nel bollettino di oggi altri 5 ricoveri in Malattie infettive (2 di Termoli, 2 di Larino e 1 di Campobasso) e 2 pazienti di Montaquila e Venafro peggiorati e trasferiti in Terapia intensiva. Ma ci sono anche 4 dimissioni dall’ospedale. Tornano a salire anche i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, al momento 74, di cui 64 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 5.490, su 93.735 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.687. Il numero dei guariti è di 2.651, mentre le persone in isolamento sono 2.894.

