Campomarino, con i soldi delle luminarie acquistato ventilatore polmonare per il San Timoteo

Bel gesto dell’amministrazone comunale per dare una mano nell’emergenza sanitaria. E un’azienda privata dona alla comunità un albero di Natale.

Saranno utilizzati per l’acquisto di un ventilatore polmonare i fondi destinati alle luminarie natalizie. Ha deciso così la Giunta comunale di Campomarino, su proposta dell'assessorato al Turismo e alla Cultura.

Tra lutti, contagi e paura, il comune bassomolisano ha pagato un forte dazio alla pandemia sia nella prima sia nella seconda ondata.“E’ un dramma che ha lasciato profondamente il segno nella nostra comunità - spiega il sindaco Piero Donato Silvestri - e che ci ha spinto a compiere scelte diverse e nell'interesse della collettività, non solo di Campomarino ma dell'intero Basso Molise”.

Buona parte dei fondi comunali previsti per le luminarie ed eventi natalizi, sono adesso destinati all'acquisto di un ventilatore polmonare per il nosocomio San Timoteo, quale primo presidio anticovid realizzato nella zona. E’ stata inoltre aperta una raccolta fondi cittadina proprio in favore dell'ospedale termolese. “Chiunque voglia fare una donazione e offrire il proprio contributo in questo momento di difficoltà può di fatto rivolgersi all'assessorato alle Politiche sociali del Comune.

“L'amministrazione - spiega il sindaco - anche se in economia e nella volontà di creare un clima di magia, soprattutto per i piccoli, ha comunque realizzato degli addobbi. Ma sottolineiamo il gesto compiuto dall'azienda Gsm ecocontrol, che ha inteso donare un bellissimo albero di Natale alla cittadinanza, permettendo così al Comune di creare ulteriori economie che saranno utilizzate per fronteggiare l'emergenza Covid”.

Prosegue il sindaco: “Un caloroso ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato e culturali che operano alacremente su tutto il territorio comunale e infine ma non per ultimo a tutta la comunità campomarinese che si mostra sempre sensibile e generosa. Convinti che insieme sapremo affrontare e superare questa grave crisi”.

