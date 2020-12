Isernia, autolodarsi non serve: Azzolini ‘bacchetta’ il vicesindaco Pietrangelo

Il consigliere comunale del Gruppo Misto replica al messaggio social in merito al finanziamento di oltre un milione di euro ottenuto nell’ambito del Cis Molise



ISERNIA. Bene il finanziamento, ma autolodarsi – in casi come questo – non è opportuno. Ne è convinto il consigliere comunale del Gruppo Misto Salvatore Azzolini, che ‘punta il dito’ contro il vicesindaco Cesare Pietrangelo, replicando alle esternazioni fatte attraverso i social in merito al finanziamento di oltre un milione di euro ottenuto nell’ambito del Cis Molise.

“Al riguardo, consentimi di dirti subito – sottolinea Azzolini rivolgendosi a Pietrangelo - che gioisco per questa notizia. E come non farlo! Solo che se tu avessi divulgato semplicemente una buona nuova come questa, la gioia sarebbe rimasta l’unico argomento da commentare. Però il tuo comunicato (chiamiamolo così) è corredato da elogi per te e l’amministrazione che rappresenti.

Ed anche questo potrebbe essere umanamente compreso, anche se non apprezzato. Ed invero, le lodi non mi sembrano di buon gusto quando, non solo sono autoreferenziali ma eziandio, marcatamente, dissimulano un certo disprezzo per i consiglieri comunali che, per scelte politiche diverse ma anche queste da comprendere, non ‘sostengono’ il Governo cittadino in carica. Sicché questi consiglieri comunali difetterebbero di ‘responsabilità, serietà, competenza ed impegno nell’ interesse della collettività’.

Converrai che ciò non ti può appartenere, per come ti conosco, a meno che difetti anche in questa conoscenza. Io – continua l’esponente del Gruppo Misto - lascerei alla collettività e alla parte di Consiglio comunale, istituzionalmente in posizione dialettica con l’altra parte, secondo le regole della democrazia, il giudizio sugli amministratori comunali che hanno la responsabilità di governo. Almeno così mi hanno educato i miei maestri.

Personalmente credo che il Consiglio comunale di Isernia, nella sua interezza, così come l‘amministrazione comunale, pur nella diversità di posizioni (ciò che dà ricchezza e valore alla democrazia) siano composti da persone tutte responsabili, competenti ed impegnate nell’ interesse della collettività. Manca, al riguardo, una prova contraria che potrebbe attingersi esclusivamente da luoghi diversi da quello politico. Ed appunto, altra cosa è il giudizio politico che può essere anche feroce, con l’unico limite del rispetto delle persone.

Per quanto mi riguarda, dalla mia posizione sofferta di consigliere comunale di centrodestra del Gruppo Misto Consiliare, ho sempre espresso chiaramente il mio giudizio critico, quanto si vuole ma chiaro, sul Governo Comunale. Talvolta posso anche dubitare di me, ma non ho mai avuto dubbi che il mio senso di responsabilità, la mia serietà, la mia competenza ed impegno a favore della Collettività siano venuti meno.

Ciò detto, caro vice sindaco, vorrei farti rilevare (ma tu già lo sai) che il benvenuto contributo statale era già scritto nelle norme, sicché, al di là di una corale e condivisa soddisfazione, non era questa l’occasione giusta per auto lodarsi, per meriti che altrove sarebbero da cercare. Per finire – conclude Azzolini - io ho imparato che lo Stato, purtroppo, non dà mai niente perché solo alcuni amministratori comunali sono buoni e belli”.

