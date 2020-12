Coronavirus, in Molise indice di contagio più alto d’Italia. Ma per il Ministero il rischio è basso

Un controsenso dalla lettura dell’ultimo report settimanale. L’Rt è a 1.45, mentre a livello nazionale è sceso sotto quota 1. Tuttavia i dati degli ultimi giorni sono più incoraggianti, nonostante i decessi

CAMPOBASSO. Un primato, tutt’altro che invidiabile. È quello che spetta al Molise per l’indice di contagio da Covid-19, il famoso Rt, che per il Ministero della sanità è a 1.45, il più alto d’Italia, proprio mentre a livello nazionale la percentuale è scesa sotto quota 1, per la precisione a 0.82. Nondimeno il Molise è, insieme alla Basilicata, l’unica regione italiana considerata a rischio basso.

Un controsenso, quello che emerge dalla lettura dell’ultimo report Iss-Ministero della sanità, relativo al periodo 18 novembre-1 dicembre, da cui si evidenzia che in quasi tutte le regioni l’Rt è sceso sotto quota 1. In Molise purtroppo no, tanto da indurre il governatore Donato Toma a disporre azioni di contenimento del contagio, con la chiusura delle scuole (quelle che non sono state riaperte dai sindaci) e limiti agli spostamenti in entrata e in uscita.

C’è da dire che i dati degli ultimi giorni sono più incoraggianti, e il rapporto tra nuovi contagi e tamponi processati è in evidente calo, ben al di sotto dei limiti di guardia toccati nel periodo precedente.

Restano i decessi, che purtroppo non si fermano. E restano i nuovi ricoveri, anche in Terapia intensiva, mentre si avviano i preparativi per la campagna vaccinale. Con le dosi dei primi farmaci immunizzanti per il Covid che saranno stoccate negli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, oltre che nel laboratorio di Agraria dell’Unimol, in grado di contenere il maggior numero di scorte, e alla Neuromed.

I primi a sottoporsi al vaccino, così come a livello nazionale, le persone e le categorie a rischio, a partire da anziani e operatori sanitari. Si comincia, con tutta probabilità, a gennaio.

Carmen Sepede

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!