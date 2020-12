Vaccino anti-Covid, in Molise si parte con quasi 11mila persone

I dati comunicati dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Locatelli: contiamo di offrirlo entro l’estate a tutto il Paese

CAMPOBASSO. Sono 1 milione 874.323 le persone da sottoporre al vaccino anti-Covid nella prima fase che scatterà a gennaio. Il dato è indicato in una tabella del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri contenente i numeri indicati da tutte le Regioni e riguardanti le categorie che prioritariamente dovranno essere vaccinate, vale a dire gli operatori sanitari e sociosanitari e il personale e gli ospiti delle Rsa. Lo riferisce l’Ansa, che spiega come per il Molise saranno 10.853 coloro che saranno vaccinati in prima fase.

Come spiegato dal ministro della Salute Roberto Speranza all’agenzia di stampa, gennaio sarà il mese dell'avvio della vaccinazione anti-Covid e l'auspicio è che si possa partire in contemporanea in tutta Europa. Nel giorno del via libera da parte dell'autorità statunitense per i farmaci al vaccino Pfizer-BionTech e dell'annuncio dei primi vaccinati in Usa nelle prossime 24 ore, il ministro ha illustrato la tabella di marcia della campagna vaccinale, sottolineando come la sicurezza resti il criterio primario per le autorizzazioni ai vaccini. Si partirà con una prima tranche di 10 milioni di dosi tra gennaio e marzo ma, in totale, l'Italia ha già opzionato 202 milioni 573mila dosi. La prime due aziende che si prevede ottengano il via libera dalle autorità regolatorie e che forniranno i vaccini all'Italia - come previsto nel piano per i vaccini Covid presentato alle Camere dallo stesso Speranza - saranno infatti Pfizer-BionTech e Moderna. Nel primo trimestre 2021 dovrebbero fornire all'Italia, da contratto, rispettivamente 8,749 milioni di dosi e 1 milione 346mila dosi.

“Il nostro Paese –queste le parole del ministro - ha però stretto accordi anche con altre aziende, per un totale di oltre 200 milioni di dosi, sufficiente per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e conservare delle scorte. L'Italia potrà infatti contare sui vaccini di Pfizer (che fornirà 26,92 milioni di dosi complessive), AstraZeneca (40,38 milioni), Johnson & Johnson (53,84 milioni), Sanofi (40,38 milioni), CureVac (30,285 milioni) e Moderna (10,768 milioni). Su queste basi, ha concluso il ministro, "il cuore delle vaccinazioni sarà tra la primavera e l'estate". Tempistica confermata dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, secondo il quale "entro l'estate offriremo il vaccino a tutti i residenti del Paese". Ma l'obiettivo è comunque stringere i tempi.

