Carenza parcheggi nel centro storico, Annuario ‘striglia’ l’amministrazione: questione irrisolta

CAMPOBASSO/ Il capogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo San Giorgio torna sull’annoso problema e rivolgendosi a Gravina & Co: “Fatti, non solo annunci in aula”

CAMPOBASSO. Torna alla ribalta della cronaca locale il problema dei parcheggi nel centro storico di Campobasso.

Ad accendere i riflettori sulla questione è il capogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo San Giorgio, Mario Annuario, che parla di “criticità irrisolte da anni” e che incalza l’amministrazione, invocando interventi immediati.

L’esponente d’opposizione, che già lo scorso mese di febbraio aveva presentato un’interrogazione in assise civica per evidenziare “la carenza di parcheggi e la mancanza di una chiara segnaletica verticale”, riprende l’argomento lamentando come in quell’occasione l’assessore al ramo “fu così solerte e puntuale nella risposta, per poi non esserlo nei fatti”.

“Mi preme ricordare – afferma il consigliere di Fratelli d’Italia – come il centro storico soffra, da anni, di una cronica assenza di parcheggi, aggravata dalla presenza degli Ecostop della raccolta differenziata e dalle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. I residenti lamentano l’impossibilità di parcheggiare in zona, ma anche l’impossibilità, ormai da anni, di poter usufruire di un’apposita autorizzazione per parcheggiare nel centro storico cittadino, nonostante la segnaletica verticale mostri il contrario. Non da meno il problema di rivedere la predisposizione dei parcheggi, poiché in diverse aree del centro storico creano intralcio al traffico. Inoltre, chiedo all'amministrazione comunale di rivedere, con urgenza, anche le aree di carico e scarico per i commercianti.

Sollevo ancora la questione, - conclude - affinché l’amministrazione comunale faccia seguire i fatti concreti ai propri annunci in aula”.

