Gestione emergenza, il Coordinamento delle sinistre in piazza contro il governo regionale: “Dimissioni subito”

Manifestazione di protesta in programma per il 16 dicembre davanti alla sede del Consiglio di via IV Novembre a Campobasso

CAMPOBASSO. “Dimissioni subito!”: con questo slogan il Coordinamento delle sinistre d’opposizione invita i cittadini molisani a scendere in piazza, mercoledì 16 dicembre, alle ore 10:00, davanti alla sede del Consiglio regionale per invocare le dimissioni, appunto, del governatore Toma e della sua squadra.

“Ancora una volta – scrivono Pci, Pcl e Pmli - saremo fianco a fianco con la parte sana e combattente del Molise, con le forze sindacali e gli esponenti del mondo del lavoro e della società civile, stanchi di assistere impotenti a tale degrado”.

Al centro della contestazione, in particolare, la gestione dell’emergenza sanitaria. “Gli ultimi eventi di queste settimane sono intollerabili: - tuonano dal coordinamento - pazienti sballottati da una struttura all’altra, un nuovo trasferimento notturno di persone anziane e fragili (il caso di Agnone non ha insegnato nulla?), i nuovi tagli al S. Timoteo di Termoli (vedi la fusione dei reparti di ortopedia e chirurgia), ecc. Persino la stampa nazionale, sempre restia ad occuparsi della nostra piccola regione, si è mossa per cercare di fare chiarezza su quanto sta avvenendo”.

Una situazione verso cui ribellarsi. Di qui l’appello: “Invitiamo tutte le persone, a prescindere dal loro credo politico, sindacale o religioso, a fare fronte comune: fermiamo il disastro in corso, sbarazziamoci di questa giunta incompetente prima che faccia altri gravi e irreparabili danni al nostro amato Molise”.

