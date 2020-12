Coronavirus: ancora un morto e 8 ricoveri, 40 nuovi casi in Molise

Ha perso la battaglia contro il Covid una 91enne della casa di riposo di Ripabottoni. Nelle ultime ore sono stati effettuati 337 tamponi



CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: un morto e 40 nuovi casi su 337 tamponi processati in Molise nelle ultime 24 ore. Questo quanto emerge dal bollettino della domenica diffuso dall’Asrem.

Ha perso la sua battaglia contro il Covid anche una 91enne ospite della casa di riposo di Ripabottoni. La donna era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. È la 163esima vittima, secondo i dati dell’Azienda sanitaria.

Aumentano intanto i ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati trasferiti in ospedale altri 8 pazienti: 7 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Sale così a 70 il numero delle persone in cura al Cardarelli.

Oggi il centro che risulta maggiormente colpito è Tavenna con 14 nuovi casi. Gli altri positivi sono stati accertati a Campobasso (2), Capracotta (1), Guglionesi (1), Isernia (5), Limosano (1), Mafalda (2), Montenero di Bisaccia (1), Palata (1), Pozzilli (1), Ripabottoni (1), Ripalimosani (1), Santa Croce di Magliano (1) e Termoli (7).

Il numero degli attualmente positivi sale così a 2769.

