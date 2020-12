Covid, al Gemelli Molise sconto sui tamponi rapidi per gli over 65

Agevolazioni per le categorie più a rischio. Ambulatorio attivo la mattina dal lunedì al venerdì

CAMPOBASSO. Il Gemelli Molise offre a tutti gli over 65 uno sconto del 12,5% sull’esecuzione del tampone rapido (Test antigene SARS CoV-2). L’agevolazione è stata decisa alla luce del fatto che gli anziani sono attualmente la categoria di popolazione maggiormente colpita dal nuovo coronavirus ed è fondamentale la diagnosi precoce della malattia.

Per eseguire l’esame – fanno sapere dalla struttura - non è necessario fissare un appuntamento. L'ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

