Coronavirus, 37 contagi su 503 tamponi. Ma i guariti sono di più

Tre ricoveri e tre dimissioni nel bollettino Asrem di oggi. Ai 3 morti inseriti nel bollettino si è aggiunta purtroppo la notizia di un altro decesso a Isernia

CAMPOBASSO. Coronavirus, scendono i contagi. I nuovi casi accertati oggi sono 37, su 503 tamponi processati. I decessi di oggi quelli di tre pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso: un uomo di 81 anni della Rsa di Castel del Giudice, un uomo di 91 anni della Rsa di Larino e una donna di 85 anni, della Rsa di Ripabottoni. Decessi che portano a 166 il totale delle vittime per Covid.

A questi casi, certificati dal bollettino, è da aggiungersi un nuovo decesso, quello di un uomo di circa 45 anni di Isernia, ospite di una struttura della città. Le condizioni di salute del giovane, che già soffriva di altre patologie, si sono aggravate a causa dell’infezione da Coronavirus, prima del trasferimento al ‘Cardarelli’.

Nei 37 contagi di oggi 7 casi a Campomarino e 8 a Termoli. Gli altri casi a Ferrazzano (1), Frosolone (1), Isernia (4), Macchiagodena (1), Oratino (1), Pietrabbondante (1), Poggio Sannita (1), Portocannone (1), Rotello (1), Sant’Elena Sannita, Sesto Campano (1), Toro (1), Trivento (1), Ururi (2), Venafro (4).

Dal bollettino di oggi altri 3 ricoveri in Malattie infettive, tutti di Termoli, come il paziente trasferito dalla Terapia intensiva del ‘San Timoteo’ alla rianimazione del ‘Cardarelli’. Ma ci sono anche 3 dimissioni dall’ospedale. Al momento sono 67 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 59 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

Senz’altro positiva la notizia che ci sono 69 guariti in più, di cui 12 di Campobasso, 12 di Isernia, 7 di Termoli e 5 di Bojano.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 5.758, su 96.673 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.734. Il numero dei guariti è di 2.858, mentre le persone in isolamento sono 3.006.

