Coronavirus, salgono ancora le vittime. Nuovo decesso a Isernia

Si tratta di un uomo di circa 45 anni, che si aggiunge ai 3 morti per Covid inseriti nel bollettino Asrem. Si allunga purtroppo la lista delle vittime in Molise

ISERNIA. Ancora un decesso per Covid in Molise. Si tratta di un paziente di circa 45 anni di Isernia, ospite in una struttura della città. Le condizioni di salute dell’uomo, che già soffriva di altre patologie, sono improvvisamente peggiorate a causa dell’infezione da Coronavirus. La situazione è peggiorata prima che fosse possibile il trasferimento all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Una morte che si aggiunge alle altre 3 ufficializzate dall’Asrem e inserite nel bollettino dei decessi della giornata di oggi.

