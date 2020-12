Arriva ‘Walter Ego’ la voce campobassana che racconta la Shock Economy

Su podcast i racconti del nuovo personaggio radiofonico ideato e interpretato da Giuseppe Bianchi, 33enne molisano la cui arte non ammette compromessi.

di Maurizio Cavaliere

Per l’alter ego di Giuseppe Bianchi, 33enne attore, cantante e autore campobassano da anni immerso in una dimensione culturale che coniuga ironia e denuncia sociale, è bastata aggiungere una W.

Walter Ego è il protagonista del suo nuovo ‘assalto alla diligenza del potere’ che è un’idea a metà tra la cronaca (nerissima) dei nostri giorni e l’esperimento sociale.

Walter racconta il lato oscuro del mondo, quello non sempre rivelato dai media. Il suo strumento è il podcast, il suo campo d’azione la Shock Economy, che è anche il titolo del programma. Shock Economy è un chiaro, esplicito richiamo al best seller pubblicato nel 2007 dalla giornalista e attivista Naomi Klein, autrice anche di un altro libro che ha fatto epoca: ‘No logo’.

L’episodio zero, che potete ascoltare al link in basso, torna sul disastro economico e sociale causato dall’uragano Katrina nel 2005. Walter Ego racconta la storia di Jamal, afroamericano di New Orleans, scampato alla furia della natura.

Giuseppe Bianchi scrive e interpreta i testi. La post produzione è realizzata da Gianluca Vergalito per una produzione del collettivo artistico Indra Art Project, mentre gli artwork che appaiono durante la riproduzione degli episodi sono realizzati dall’artista Martina Luminiello (foto). Ogni episodio dura 10 minuti ed esprime il senso di ribellione civile che scuote da sempre Bianchi. Ricordiamo questo poliedrico showman campobassano nei panni di ispirato cantante della Stella Rossa del Chinotto, band art rock che si è fatta notare su scala nazionale. Da citare il brano, con videoclip, dal titolo Requie(m) https://youtu.be/hUraeOHywPY in cui nel 2018 la band campobassana denunciò lo smantellamento del Sistema Sanitario Nazionale (piuttosto attuale come argomento), e altri brani chiaramente ispirati alla situazione politica regionale, caotica, critica, soprattutto sul versante della sanità. Bianchi è in evidenza anche nel cortometraggio “Un anno dopo” link https://youtu.be/tIUsbXontmA il cui regista Alessio Di Lallo (produzione Evarts) è anche il chitarrista dei ‘Chinotti’.

In questo mondo di post verità ovvero di verità più o meno indecifrabili se non addirittura tenute nascoste il punto di vista di Giuseppe Bianchi e del suo Walter Ego è importante, perché è la contro visione dell’attualità. La sua maturazione artistica ha raggiunto probabilmente il livello in cui dal divertimento impegnato si passa all’impegno sociale vero che non ammette compromessi. L’arte e l’etica dell’arte sono il punto di partenza e quello di arrivo di Bianchi: nel mezzo la sostanza che lo differenzia da chi, online e sui social, confonde forse l’arte con la metrica di visualizzazioni e like, spesso comprati nelle click farm, succede anche in Molise.

Prossimo episodio, sabato alle 14.30 (questi giorno e orario fissi di trasmissione sulla piattaforma per programmi radiofonici Speaker) intitolato “Thatcher VS Maradona”. Sarà interessante, senz’altro. Parlerà forse degli anni Ottanta, forse di autoritarismo e di ribellione. Chissà. Intanto ascoltate il primo episodio. Per tutte le info su Ego e il suo programma account instagram walter.eco.podcast

https://www.spreaker.com/show/shock-economy

