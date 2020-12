Popolazione molisana sempre più in calo, ma è record di centenari

I dati Istat e il rapporto ‘Italiani nel Mondo 2020’ scattano la foto della situazione attuale. Nell’ultimo anno 900 persone hanno deciso di trasferirsi all’estero

CAMPOBASSO. Poco più di 300mila abitanti, precisamente 300.516. Questi i numeri relativi alla popolazione molisana diffusi oggi dall’Istat, che ha pubblicato i dati del censimento permanente. Nello specifico gli abitanti sono 217.362 in provincia di Campobasso e 83.154 in quella di Isernia.

In regione la fascia di età più numerosa (47.443) è quella che va da 50 a 59 anni, 21.321 i bambini da zero a nove anni.

Campobasso è il comune più grande con 48.337 residenti, 33.189 a Termoli, 21.267 a Isernia.

Dall’analisi dei dati emerge un altro dato significativo che riguarda la popolazione con 100 anni e più: 116, di cui 78 in provincia di Campobasso, 38 in quella di Isernia.

Il Molise è anche la regione che, in percentuale, ha avuto nell’ultimo anno l’aumento maggiore del numero di trasferimenti verso l’estero dei propri cittadini, sono infatti 900 (lo 0,7% del totale annuale dei 131mila italiani che nel 2019 si sono iscritti all’Aire).

Il dato viene fuori nel rapporto ‘Italiani nel Mondo 2020’, giunto la sua quindicesima edizione, che è stato presentato dalla fondazione Migrantes. Lo studio analizza gli italiani all’estero iscritti all’Aire.

Viene fuori che in giro per il mondo ci sono 90mila molisani, quasi un terzo di quelli residenti nella regione. Va però rimarcato che fra i 90mila molisani all’estero ce ne sono molti che il Molise non lo hanno mai visto, come ad esempio figli e nipoti di emigrati decenni fa dalla nostra regione e che hanno acquisito la cittadinanza.

