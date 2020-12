Coronavirus, tasso di letalità al 2,5%. Toma: il Molise si prepara alla campagna di vaccinazioni

L’informativa nella riunione del Tavolo Covid, con i provvedimenti già presi e una possibile stretta nel periodo delle festività, per scongiurare un’ulteriore diffusione della pandemia

CAMPOBASSO. Il tasso di letalità da Covid-19 in Molise è pari al 2,5%, contro una media nazionale del 4%. Un dato contenuto in una ricerca che sarà presentata all’Unità di crisi, emerso dalla riunione del Tavolo Covid, istituito presso la presidenza del Consiglio regionale e presieduto dal vice presidente Filomena Calenda.

Presenti, oltre a consiglieri e assessori regionali, il presidente della Regione Donato Toma, il commissario alla sanità Angelo Giustini e il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Nella sua informativa il governatore Toma ha anticipato alcuni dettagli della campagna vaccinale per combattere il Coronavirus, che si sta organizzando in collaborazione con il Governo e con il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, anche con l’acquisto di tre frigoriferi per la conservazione dei vaccini, che saranno stoccati e distribuiti negli ospedali di Campobasso e Isernia, oltre che presso il Neuromed di Pozzilli e il Gemelli Molise.

Toma ha quindi fatto il punto sui provvedimenti presi per ridurre la diffusione del virus, a partire dall’ultima ordinanza che interviene sulla didattica nelle scuole e negli spostamenti dalle regioni limitrofe. Alla luce dei monitoraggio dei 21 parametri, le autorità sanitarie competenti, sul report di venerdì scorso, hanno indicato per il Molise un rischio qualificato come ‘basso’, anche se l’indice di contagio è a 1.45, il più alto d’Italia. Di conseguenza, è stato detto nella riunione, massima attenzione sarà posta per risolvere ogni criticità, prima tra tutte quelle che possono intervenire durante le festività natalizie e di fine anno. Non si escludono dunque nuove strette.

E’ toccato invece al commissario Giustini riferire sull’esito della ricognizione svolta con le cliniche private del Molise, per l’ampliamento delle aree mediche e di terapia intensiva da utilizzare in caso di emergenza, con una nuova ‘call’ prevista per i prossimi giorni, visto che quella già svolta non ha dato l'esito sperato, com'è stato già anticipato.

Previste nuove assunzioni di medici e infermieri, ha aggiunto il commissario, mentre la contrattazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è stata conclusa, anche se il numero dei professionisti che hanno dato disponibilità all’esecuzione degli esami antigenici e il controllo dei pazienti positivi al Covid o con sintomi lievi non è stato molto alto.

Quindi i numeri sulla campagna vaccinale per l’influenza, con 87mila dosi distribuite e con l’atteso arrivo di altre 10mila dosi dalla Protezione civile e 10mila dalla Campania. Quindi lo studio sull’indice di letalità da Covid 19 in Molise, anticipato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Per meglio comprendere l’andamento del contagio e il suo impatto sulla popolazione, gli esperti che coadiuvano l’Asrem hanno condotto una ricerca, che presto sarà presentata all’Unità di crisi. I dati, aggiornati al 30 novembre, sono comparati con la media nazionale e con regioni come la Liguria, simili al Molise per demografia: l’indice di letalità in Molise è pari al 2,5%, la media nazionale è del 4%, in Liguria è del 4,62%. Il tasso di mortalità, che indica quante persone sono decedute per una malattia sul totale della popolazione, vede il Molise a 39, la media nazionale è di 115, la Liguria è di 154.

“Il tutto – ha concluso Florenzano – nella consapevolezza che ogni decesso è un dolore immenso per le famiglie e una perdita incalcolabile per l’intera società”.

C.S.

