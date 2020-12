Manutenzione ospedali, fuori le ditte molisane: appalto milionario finisce fuori regione

Pagina 1 di 2

Il direttore generale Asrem Oreste Florenzano aderisce alla convenzione della Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, facendo subentrare nel servizio il colosso francese Siram-Veolia. Ma una gara ad hoc bandita tre anni fa cui avevano partecipato anche le aziende locali è rimasta bloccata e nulla è dato sapere. L’azienda transalpina prenderà in consegna il tutto domenica prossima: chiesto l’elenco dei lavoratori alle imprese estromesse

di Pasquale Bartolomeo

CAMPOBASSO-ISERNIA. Saranno i francesi della Siram Veolia, colosso nella gestione del ciclo globale di energia, acqua e rifiuti speciali con oltre 130 sedi in Italia e con un ramo d’azienda Industry & building a occuparsi della manutenzione delle strutture edili e degli impianti tecnologici presso i presidi ospedalieri e i poliambulatori dell’Azienda sanitaria del Molise.

Lo si apprende dalla deliberazione n. 949 del 26 novembre scorso a firma del direttore generale Asrem Oreste Florenzano, avente ad oggetto ‘Adesione alla convenzione Consip denominata Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (MIES 2), Lotto 10 Molise-Campania, per il periodo di 5 anni’. Un appalto del valore complessivo di 46,2 milioni di euro.

Un provvedimento che, di fatto, estromette dagli appalti ancora in corso, a partire dal prossimo 21 dicembre, una decina di aziende del Molise, che hanno appreso della cosa soltanto giovedì scorso, 10 dicembre.

Ma andiamo con ordine. La prima tappa della vicenda risale al 12 marzo 2018, quando scadono i termini della procedura aperta per l'affidamento – risalente al 6 dicembre 2017 - della fornitura dei vettori energetici attraverso la gestione integrata e manutenzione delle strutture edili e degli impianti tecnologici ubicati presso i presidi ospedalieri e poliambulatori dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, bandita dalla Centrale Unica di Committenza.

Varie le ditte, locali e non, che partecipano al bando, che tuttavia si blocca e non arriva mai a essere aggiudicato nonostante la commissione giudicante regolarmente nominata.

Nel mentre, l’11 settembre 2018 la multinazionale francese Siram Veolia, che risulta aver inviato anch’essa domanda di partecipazione al bando succitato, si aggiudica il Lotto 10 della convenzione Consip MIES 1. Parliamo della Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, una società per azioni il cui unico azionista è il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle more del bando che si arena presso la Centrale Unica di Committenza, l’Asrem procede in proroga con le varie imprese che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e degli impianti tecnologici di ospedali e poliambulatori.

Florenzano però riprende in mano la questione e fa ripartire improvvisamente il tutto: come si legge nella delibera 949 a sua firma, per legge “è necessario provvedere all’adesione alle convenzioni in essere delle centrali regionali e/o nazionali di acquisto (Cuc Molise e Consip spa) per l’erogazione di una serie di forniture e servizi” tra cui anche quelli di manutenzione ospedaliera. Non solo: “È fatto obbligo - si legge sempre nel documento del direttore generale - agli enti del servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip spa”, mentre la mancata adesione alle stesse e la conseguente emissione di ordini di fornitura a prezzi maggiori “comporta danno erariale direttamente imputabile al responsabile”. Infine, le linee di indirizzo regionali sugli appalti “stabiliscono di ricorrere, in ordine di prevalenza, alle convenzioni stipulate dalla Cuc del Molise e successivamente a quelle stipulate da Consip”.

