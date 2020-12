Coronavirus, 69 nuovi contagi su 842 tamponi. E ci sono altri morti

Ai 4 decessi inseriti nel bollettino da aggiungersi la morte di un 64enne di Isernia che si trovava in isolamento domiciliare. Sono due i nuovi ricoveri in ospedale, ma il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi infetti è fortunatamente in calo

CAMPOBASSO. Coronavirus, 69 contagi su 842 tamponi processati nella giornata di oggi e 4 decessi inseriti nel bollettino Asrem, di cui due relativi alle scorse settimane.

I morti per Covid un uomo di 67 anni di Pescolanciano e una donna di 85 anni di Sant’Angelo Limosano, a cui vanno ad aggiungersi il decesso di un 80enne di Fornelli, avvenuto il 9 novembre e di una donna di 90 anni di Vinchiaturo, relativo al 25 novembre. Casi aggiunti solo oggi al computo complessivo, mentre non figura nel bollettino la morte di un uomo di 64 anni di Isernia, deceduto mentre si trovava in isolamento domiciliare. Attualmente le vittime accertate sono 172.

Il maggior numero di contagi da Covid 19 a Termoli (14), Campobasso (6), Petacciato (7) e San Giuliano di Puglia (7). Gli altri casi a Belmonte del Sannio (1), Bojano (1), Campomarino (3), Castellino del Biferno (2), Colletorto (1), Fossalto (2), Gildone (1), Isernia (3), Mafalda (2), Matrice (1), Montagano (1), Oratino (1), Pesche (1), Portocannone (1), Pozzili (1), San Martino in Pensilis (3), Santa Croce di Magliano (3), Sessano del Molise (2), Tavenna (1), Trivento (1), Venafro (2).

Nel bollettino anche due nuovi ricoveri in ospedale e 16 pazienti guariti. Al momento sono 68 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 58 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 5.850, su 98.138 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.780. Il numero dei guariti è di 2.898, mentre le persone in isolamento sono 2.985.

