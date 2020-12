Servizi offerti e guerra alle frodi informatiche: Poste a confronto con i consumatori molisani

Successo e partecipazione per l’incontro che si è tenuto in modalità webinar a cui sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio



CAMPOBASSO. Qualità dei servizi offerti, ma anche strategie in grado di contrastare le frodi informatiche, fenomeno che non risparmia purtroppo il Molise.

Queste alcune delle tematiche affrontate nel corso dell’incontro, in modalità webinar, organizzato da Poste Italiane con le associazioni dei Consumatori molisane nell’ambito della dodicesima edizione di “Dialogando con i Consumatori”.

“L’incontro di aggiornamento – spiega l’azienda - rinnova e consolida uno storico rapporto di collaborazione tra Poste e le Associazioni, nell’ottica del raggiungimento dell’eccellenza della qualità dei servizi offerti e della tutela e cura del consumatore.

Al webinar sono stati invitati i rappresentanti regionali delle associazioni Codacons, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori e Adiconsum.

Il corso, realizzato con il supporto di Consumers’ Forum, ha coinvolto i conciliatori di prodotti postali e di Bancoposta, sono intervenuti diversi responsabili aziendali che hanno accompagnato i partecipanti in una passeggiata virtuale all’interno dell’HUB di Bologna e illustrato le novità messe in campo per contrastare le frodi informatiche.

In questa occasione sono stati infine presentati i numeri sulle conciliazioni e sulle attività collegate in tutto il Paese, attività che non si sono fermate mai neanche durante il lockdown: un momento di confronto importante per ascoltare gli umori dei rappresentanti territoriali delle associazioni dei Consumatori e continuare sulla strada del dialogo, della collaborazione e della condivisione delle informazioni”.

