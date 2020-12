Fratelli d'Italia riparte dalla sanità e attacca Toma: "Ospedali misti scelta scellerata"

Per il partito di Giorgia Meloni l'attivazione del Covid Hospital al Vietri è ancora possibile. Annunciata una iniziativa pubblica per il 21 dicembre davanti alla struttura sanitaria frentana

LARINO. Il partito di Fratelli d'Italia riparte dalla sanità e dalla proposta di attivazione del Covid Hospital nel nosocomio di Larino. Lunedì 21 dicembre, alle ore 11, nel piazzale antistante la struttura sanitaria, si terrà una conferenza stampa con la presenza dei dirigenti del partito e degli eletti in consiglio regionale, tra cui i neo aderenti Michele Iorio e Aida Romagnuolo, oltre che dell’ex consigliere regionale Massimiliano Scarabeo.

L'iniziativa, organizzata dal Circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Larino. "Chiederemo - annuncia la responsabile del circolo di Fdi frentano Mena Bavota - l’impegno per dotare il Molise del presidio anti covid al fine di ripristinare un minimo di tutela sanitaria per i cittadini contro la pandemia e tutte le altre patologie"; una sanità che in Molise, secondo Fratelli d'Italia, è resa precaria dalla scellerata scelta di creare ospedali misti, rischiosi per malati e personale sanitario.

Per Fratelli d'Italia il Vietri non deve essere solo un centro Covid ma bensì un centro specializzato di malattie infettive interregionale, strategico per il futuro.

Una presa di posizione che conferma la netta spaccatura all'interno della maggioranza di centrodestra in Regione.

