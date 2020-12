Celle per i vaccini, ecco come sono ambienti e ultracongelatori

Video fornito dall’Università del Molise mostra dove potrebbero essere stoccati i vaccini in arrivo.

di Maurizio Cavaliere

L’ok da parte dell’Asrem non è ancora arrivato, ma quelli che vedete in questo video sono i frigoriferi a meno 80 gradi in cui povrebbero essere stoccata parte dei vaccini destinati al Molise. Sono le celle in dotazione all’Università del Molise, presso la Facoltà di Agraria dove attualmente sono conservati materiali di analisi per progetti di laboratorio.

Il Rettore dell’Ateneo, Professor Luca Brunese, ha dato già da diversi giorni la disponibilità per la conservazione dei vaccini negli ambienti idonei. L’Unimol ha in dotazione deversi frigoriferi uno dei quali dovrà comunque restare sgombro per essere sempre pronto nel caso di un guasto elettrico. In base alla misurazione delle scatole dei vaccini sarà possibile capire quanti ne potranno essere stoccati all’Unimol. Anche l’Istituto Neuromed di Pozzilli si è reso disponibile per la conservazione.

L’Asrem finora non ha confermato l’intenzione di appoggiarsi all'Ateneo. In collaborazione con il Governo c’è infatti l’intenzione di acquistare tre frigoriferi che saranno stoccati e sistemati negli ospedali di Campobasso e Iserna. Le dosi di vaccino da distrubuire ammontano per la campagna completa a circa 87mila, con l’arrivo di altre 10mila dosi dalla Protezione Civile e probabilmente altre 10mila dalla Campania.

In questo video ecco le caratteristiche degli ambienti e gli ultracongelatori dell'Unimol, che saranno probabilmente utilizzati, in tutta sicurezza, per la conservazione ottimale delle boccette contenenti il siero anti Covid.