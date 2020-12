Soste blu, indagati sindaco e giunta: per Bruno “confermati i dubbi sull’appalto”

La consigliera comunale di Isernia commenta: “È una vicenda che ha fatto male alla città. La Giunta riconosca i propri errori”



ISERNIA. Il consigliere comunale pentro di CasaPound Francesca Bruno commenta la notizia della richiesta da parte della Procura della Repubblica di una proroga di sei mesi per le indagini preliminari per abuso di ufficio per l’assegnazione del servizio di riscossione dei pedaggi delle strisce blu alla ditta ‘AJ Mobilità’, in particolare per la transazione avvenuta tra Comune di Isernia e società aggiudicataria dell’appalto. Tra gli indagati figurano il sindaco, Giacomo d’Apollonio, e i membri della Giunta di palazzo San Francesco.



“Al di là dell’esistenza o meno delle condizioni per un rinvio a giudizio per il reato di abuso di ufficio, saranno gli inquirenti a decidere – afferma in una nota il consigliere comunale d’opposizione Francesca Bruno - ma resta il danno alla città che tutta questa vicenda ha portato. Fin dall’inizio, i termini del servizio offerto da ‘AJ Mobilità’ sono apparsi dai cittadini assolutamente non convenienti, e tanti sono stati i punti oscuri, dalla possibilità di frazionare le tariffe, al balletto sul numero degli stalli a pagamento in città. Per questo avevo presentato a luglio 2019 in Consiglio una mozione per chiedere l’annullamento del bando, corredata da centinaia di firme di cittadini isernini. Una mozione che è stata bocciata senza che vi fosse la possibilità di discuterla in Aula, segno che evidentemente, a dispetto delle dichiarazioni di facciata, vi era timore che emergessero i tanti aspetti poco chiari e poco piacevoli della vicenda. Una scelta questa irrituale ed irrispettosa, che aveva portato me ed altri esponenti dell’opposizione ad abbandonare l’Aula”.



“Ora – prosegue la Bruno - la scelta della magistratura di procedere con le indagini, dimostra che qualcosa da chiarire vi è di sicuro. Alla Giunta non resta quindi che compiere l’atto dovuto di riconoscere i propri errori e chiedere scusa ai cittadini per questa brutta vicenda”.

