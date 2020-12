Coronavirus, in Molise l’indice di contagio scende a 1,16. Ma resta il più alto d’Italia

Il livello di rischio, dal monitoraggio di Iss e Ministero della Sanità, è considerato basso, ma ad alto rischio di progressione

CAMPOBASSO. Coronavirus, scende anche se lentamente il numero dei nuovi casi e scende anche l’indice di contagio, che in Molise resta tuttavia il più alto d’Italia.

Dal report, appena pubblicato dall’Iss e dal Ministero della Sanità risulta che in Molise l’Rt è attualmente a 1,16 (nella rilevazione della scorsa settimana era a 1,45), che resta comunque il più elevato, davanti al Veneto, attualmente a 1,08), Lazio (1,04) e Lombardia (1,02).

Tutte le altre regioni sono sotto il livello 1 e la media nazionale, relativa al periodo 25 Novembre-8 dicembre, è dello 0,86, in risalita rispetto alla rilevazione della scorsa settimana.

Come era già accaduto sette giorni fa anche in questa circostanza il livello di rischio in Molise è considerato basso, ma ad alto rischio di progressione. La preoccupazione è per ciò che accadrà durante le ormai imminenti festività, pur con le nuove misure di restrizione previste dal Governo.

“L’incidenza in Italia – l’analisi di Iss e Ministero della Sanità - rimane ancora troppo elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del Paese”.

Da capire se la situazione in atto consentirà la riapertura della scuola superiore il 7 gennaio o se si andrà avanti ancora per qualche settimana con la didattica a distanza, secondo uno scenario che appare verosimile.

C.S.

