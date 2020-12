Coronavirus, il 27 dicembre V-Day dei vaccini: in Molise le prime 50 dosi

Parte la più grande operazione sanitaria mai organizzata in Europa. I primi a ricevere il siero immunizzante gli operatori sanitari e poi gli anziani. Ma il ministro della Salute Speranza invita alla cautela: gli effetti nella lotta alla pandemia si vedranno solo a primavera inoltrata

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, domenica 27 dicembre è il V-Day, la data in cui partirà la più grande operazione sanitaria mai organizzata in Europa. In una giornata festiva, appena dopo Natale, comincerà la campagna vaccinale per sconfiggere il Coronavirus.

Nella riunione tra Governo e Regioni, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che per quella data arriveranno in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer. Le vaccinazioni potrebbero iniziare il 27 dicembre stesso o il giorno successivo. Quello che è certo è che nella primissima consegna al Molise ne spetteranno 50.

I farmaci immunizzanti saranno consegnati all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione in tutta Italia, in modo che nello stesso giorno si possa cominciare a somministrare il siero in tutte le regioni. In Molise i vaccini saranno conservati negli ospedali pubblici della regione, oltre che al Gemelli e al Neuromed, conservati nei frigoriferi tarati a 80 gradi sotto zero, con l’Asrem che ha già dato il via all’acquisto dei macchinari.

Non sarà ovviamente un ‘tana libera tutti’, e il messaggio che la politica vuol lanciare è di non confondere l'euforia del momento con un allentamento delle misure e dell'attenzione da parte dei cittadini.

"L'impatto sulla popolazione della vaccinazione anti-Covid lo vedremo a primavera inoltrata – le parole del ministro della Salute Roberto Speranza - Ciò significa che ancora per un tempo significativo dovremo convivere con il virus con l'unica vera arma che abbiamo, che è quella delle misure non farmacologiche. Motivo che spiega – ha aggiunto - il mio atteggiamento di prudenza, specialmente nei 15 giorni di Natale per evitare una recrudescenza. Fin quando non saranno vaccinate 10-15 milioni di persone, l'effetto immunologico sarà ancora residuale e quindi per non poche settimane dovremo mantenere un livello di attenzione significativo".

Si comincia con il personale sanitario e con gli anziani presenti nelle case di riposo, le persone più a rischio. Restano invece per il momento esclusi dalla campagna vaccinale i bambini, come ha confermato il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza.

"Per ora – ha precisato – non è previsto l'inserimento dei bimbi nella campagna vaccinale. E per diversi motivi: non mi risulta ci siano sperimentazioni su bambini. Inoltre sono meno suscettibili al Sars-Cov-2 e più raramente hanno sintomi e malattia gravi. Infine non sono stati identificati come popolazione che sostiene la trasmissione dell'infezione nella comunità”.

Nel frattempo si mettono a punto i dettagli della campagna di vaccinazioni. In attesa dell'autorizzazione dell'Ema, il conto alla rovescia è già cominciato e Arcuri ha sottolineato che "il giorno della vigila di Natale i vaccini partiranno dalla fabbrica della Pfizer, il 26 arriveranno allo Spallanzani e da qui, il giorno dopo, raggiungeranno i punti di somministrazione nelle Regioni".

Ad avere il maggior numero di dosi per le prime inoculazioni sarà la Lombardia, con 1.620 dosi, seguita da Emilia Romagna (975), Lazio (955), Piemonte (910) e Veneto (875). Le regioni che riceveranno meno dosi sono la Valle d'Aosta (20), il Molise (50) e l'Umbria (85).

Intanto la Commissione europea ha esercitato l'opzione per l'acquisto di ulteriori 80 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Moderna, mentre Mosca sta accelerando e ha iniziato con l'Ema le procedure necessarie per l'autorizzazione al suo vaccino Sputnik V in Europa.

C.S.

