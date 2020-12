Commissioni regionali, poltrone a rischio per FdI: Di Sandro non ci sta e minaccia ripercussioni sulle comunali di Isernia

Il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni si scaglia contro Toma e i suoi: “È una vergogna”. Poi lancia un appello agli alleati

CAMPOBASSO. Prima commissione consiliare di palazzo D’Aimmo al lavoro per la modifica del regolamento per quanto concerne le attività delle commissioni, con l’obiettivo di procedere all’accorpamento delle stesse, passando da quattro a tre.

Attività non condivisa dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, il quale, non ravvisando in tale scelta criteri di economicità e funzionalità, grida “all’ennesimo atto di violenza politica” verso il proprio partito.

Il paventato accorpamento riguarderebbe, infatti, la seconda e la terza commissione, presiedute rispettivamente da due esponenti di FdI: Michele Iorio e Aida Romagnuolo.

Di Sandro non ci sta e lancia un appello agli alleati. E se la sua richiesta di aiuto dovesse cadere nel vuoto è pronto a ‘vendicarsi’, verso la maggioranza di governo e verso l’intero centrodestra, a partire dalle amministrative di Isernia.

“È una vergogna – afferma in una nota - Ancora una volta la maggioranza di centrodestra si scaglia contro Fratelli d'Italia. Ancora una volta vengono cambiate le regole in corso di legislatura per soddisfare giochi di potere assurdi e che hanno dell’incredibile, in considerazione anche al periodo critico che stiamo vivendo.

Dopo l’abolizione della surroga (atto illegittimo) per non permettere l'ingresso in Consiglio di un esponente di FdI e nel contempo mandare a casa tra gli altri un consigliere di FdI, ora si cerca di eliminare politicamente anche altri due esponenti del nostro Partito, Iorio e Romagnuolo. Spero che il presidente Toma metta al più presto fine a questa corsa fratricida all'interno del centrodestra, chiaramente contro Fratelli d'Italia.

Mi auguro altresì – prosegue Di Sandro - che i partiti alleati, soprattutto Forza Italia e Lega, prendano le dovute distanze e non sosterranno in Commissione e poi in Consiglio questa scellerata iniziativa. Mi auguro, inoltre, che il rappresentante di FdI in giunta si opponga energicamente a questa iniziativa ostacolando e votando contro il provvedimento.

Se, al contrario, si dovesse verificare l’approvazione di tale atto, ancora una volta contro, Fratelli d'Italia Molise – conclude - si schiererà ufficialmente in maniera decisa, forte e irreversibile contro il governo regionale e con posizioni politiche differenziate all’interno del centrodestra iniziando dalle amministrative di Isernia”.

L’avvertimento è lanciato.

