Coronavirus, 1 morto e 62 contagi. Nuovo ingresso in Terapia intensiva

Dai 767 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ma ci sono anche 58 nuovi pazienti guariti

CAMPOBASSO. Coronavirus, un morto, un uomo di 99 anni di Tavenna, che si trovava in Malattie infettive, e 62 nuovi contagi dai 767 tamponi processati nella giornata di oggi.

I nuovi casi a Campobasso (8), Isernia (13), Bojano (1), Campomarino (1), Capracotta (2), Carpinone (2), Castel Del Giudice (5), Castellino del Biferno (1), Castelpetroso (2), Cercemaggiore (1), Ferrazzano (1), Frosolone (1), Gamberale (1), Mafalda (2), Montagano (3), Montenero di Bisaccia (1), Oratino (2), Pozzilli (1), San Martino in Pensilis (4), Sant’Angelo del Pesco (1), Sant’Elia a Pianisi (1), Termoli (5), Trivento (2).

Nel bollettino appena diffuso dall’Asrem anche un nuovo ricovero in ospedale e un paziente, le cui condizioni sono peggiorate, trasferito in Terapia intensiva. Ma ci sono anche 58 nuovi pazienti guariti, di cui 7 di Campobasso, 10 di Baranello e 13 di Busso.

Al momento sono 69 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 58 in Malattie infettive e 11 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.035, su 100.497 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.806. I decessi in Molise sono arrivati a 173, i guariti totali sono 3.056, mentre le persone in isolamento sono 2.989.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!