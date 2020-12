Il Covid spinge il Molise nel baratro della povertà, dati allarmanti: nasce il Fondo di aiuto San Martino

L’iniziativa della Caritas di Termoli-Larino, presentata contestualmente al Rapporto sulla povertà 2020

TERMOLI. Già nel 2019 il reddito medio delle famiglie molisane era inferiore a quello italiano di oltre il 20%. Ad oggi, a causa dell’emergenza pandemica, la situazione si è aggravata, restituendo un quadro del bisogno decisamente critico.

A lanciare l’allarme la Caritas diocesana di Termoli, la cui direttrice suor Lidia Gatti, unitamente al responsabile dell’Osservatorio sulle povertà Gianni Pinto, a monsignor Gianfranco De Luca e al vicario don Marcello Paradiso, nel corso di un incontro con la stampa, ha fornito alcuni dati del Rapporto Povertà 2020 che non sono confortanti: aumenta il numero di cittadini che scivola verso la povertà estrema, aumenta in proporzione il numero di italiani in difficoltà che chiede aiuto proprio alla Caritas, per una percentuale del 22% nella cittadina bassomolisana, si registra un incremento delle istanze da parte degli over 65, si inasprisce il disagio dell’universo femminile e crescono le crisi familiari”.

A fronte di una simile situazione la Diocesi ha messo in campo diverse azioni di sostegno. Ed oggi lancia il Fondo di aiuto San Martino.



“Stiamo attraversando un periodo storico molto difficile, - hanno affermato - segnato da dolore, ansia, incertezze, insicurezze e precarietà; la nostra Chiesa Locale, che già fin dall’inizio della pandemia si è attivata in sostegno delle comunità locali e di tanti fratelli bisognosi e fragili intensificando interventi socio-caritativi, intende continuare a promuovere e sollecitare segni di partecipazione e condivisione per sostenere quanti tra noi vivono situazioni di concreta difficoltà, in previsione anche dell’aggravarsi della crisi socioeconomica conseguente alla emergenza COVId-19. L’iniziativa concreta che la Diocesi di Termoli-Larino propone a tutte le persone di buona volontà che abitano il nostro territorio basso-molisano è una raccolta libera di contributi che confluiranno nel FONDO SAN MARTINO, da poco costituito e già attivo all’interno del Presbiterio della nostra Diocesi”.

Più nel dettaglio. “Quanti condividono l’iniziativa e desiderano partecipare concretamente possono versare il loro contributo su un conto intestato alla Diocesi di Termoli-Larino (IBAN:IT28L0306909606100000062321 –causale Fondo San Martino). Periodicamente sarà resa pubblica la somma dei contributi che confluiscono nel Fondo e anche gli eventuali interventi che saranno attivati per venire incontro alle necessità e urgenze che saranno individuate, a favore dei più bisognosi. Ognuno potrà decidere la modalità del gesto di generosità, - hanno spiegato ancora nel corso della conferenza - anche tramite periodici versamenti, corrispondenti per esempio ad un’ora o una giornata di lavoro, o alla privazione di qualche bene non indispensabile; la fantasia di ciascuno saprà trovare la formula migliore, secondo le proprie concrete possibilità. La Curia Diocesana monitorerà i flussi e delibererà gli interventi”.

“Ci si augura un’ampia partecipazione e una sollecita sensibilizzazione – hanno concluso - nei confronti di quanti, tra noi, sono entrati in un cono d’ombra, a causa della perdita o della mancanza di lavoro”.

