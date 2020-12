Interventi post sisma 2002, arriva sostegno a lavoratori precari

Le parlamentari molisane Tartaglione e Occhionero esprimono soddisfazione per gli interventi nella Manovra di Bilancio.

Ricostruzione post terremoto 2002, stanziati nella nuova Manovra di Bilancio fondi aggiuntivi per consentire il proseguimento del lavoro del personale tecnico che da oltre 15 anni è impegnato nella realizzazione degli interventi. Soddisfatte le parlamentari molisane Annaelsa Tartaglione e Giuseppina Occhionero. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione, con riformulazione, di un mio emendamento alla manovra, che si occupa del personale precario assorbito nell’Agenzia Regionale Post Sisma in Molise - dice la rappresentante di Forza Italia - Continueremo questa battaglia nella speranza che il territorio possa tornare presto pienamente alla vita”.

Le fa eco la deputata di Italia Viva: “Sono molto soddisfatta per l'approvazione dell'emendamento a mia firma che prevede la stabilizzazione dei prestatori di lavoro molisani impegnati, a partire dal terribile terremoto del 2002, nel lavoro di ricostruzione dopo i terremoti che hanno colpito la nostra regione. Il loro contributo, grazie anche all'esperienza maturata sul campo, è stato determinante. Meritavano - prosegue Occhionero - un riconoscimento che è arrivato oggi con la legge di bilancio. Ringrazio i miei colleghi di partito che hanno sostenuto il mio emendamento" ha concluso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!