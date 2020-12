Coronavirus, 12 nuovi positivi in Molise su 217 tamponi. Boom di guariti: 303 in più

Registrati oggi 8 nuovi ingressi in ospedale, ma ci sono anche 10 dimissioni

CAMPOBASSO. Nessun decesso e 12 nuovi positivi, anche se il numero dei tamponi processati è crollato a 217 nelle ultime 24 ore.

Un bollettino positivo, quello appena diramato dall’Asrem, grazie ai 303 guariti certificati (ma il dato, come specificato dall’Azienda sanitaria, è relativo a tamponi effettuati negli ultimi 10 giorni) e alle 10 dimissioni dall’ospedale. In compenso al ‘Cardarelli’ sono entrati altri 8 malati Covid, tutti a Malattie infettive, dove ha fatto ingresso oggi anche un paziente di Termoli, che era ricoverato in Terapia intensiva e che è migliorato.

I nuovi contagi di oggi a Campodipietra (1), Oratino (3), Sant’Elia a Pianisi (3) e Termoli (5). Tra i guariti, invece, 91 persone di Campobasso, 82 di Termoli, 54 di Isernia e 20 di Venafro.

Al momento sono 64 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 56 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.143, su 101.321 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.561. I decessi in Molise sono 175, i guariti totali sono 3.407, mentre le persone in isolamento sono 3017.

