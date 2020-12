Morire di Covid a 39 anni. ‘Il regalo sospeso’ per ricordare il grande cuore di Angela

L’idea dei familiari della donna, strappata alla vita troppo presto, per aiutare chi ha bisogno

CAMPOBASSO. La sua morte ha colpito tutti, quelli che la conoscevano e che la ricordano come una giovane donna dolce, solare e sorridente, e quelli che non la conoscevano. La scomparsa di Angela Gargano, 39 anni, di fatto la più giovane vittima del Covid in Molise, ha colpito e commosso tutti.

Grande strazio, oggi, nella cerimonia funebre che si è celebrata a Campobasso per ricordare quella vita portata via dal Coronavirus. Angela era una donna dalle mani d’oro, dotata di grande creatività e in suo onore – e di chi è in difficoltà a Natale – il fratello Agostino e la cognata Valeria hanno voluto lanciare ‘Il regalo sospeso’, presso il negozio ‘Rigiocattolo’, di via Garibaldi a Campobasso.

“Grazie a tutti quelli che ci sono vicino in questo momento – hanno scritto i familiari della 39enne - Angela adorava il Natale, era il suo periodo dell’anno preferito e abbiamo pensato a cosa le avrebbe fatto piacere più dei fiori e abbiamo pensato questa bellissima iniziativa del ‘Regalo sospeso’. Siamo certi che a lei avrebbe fatto immensamente piacere che per questo Natale i bambini meno fortunati della sua adorata Giulia, abbiano un regalo sotto l’albero”.

Un appello lanciato con il cuore. Il grande cuore di Angela.

