Molise regione con meno ricoveri Covid, ma spaventa il numero di decessi

Nella lotteria di numeri che non sono sempre del tutto attendibili, come abbiamo imparato a capire in questi mesi, il Molise si segnala per essere la regione con meno ricoveri in Italia (al momento sono 57). Ieri una giornata che sembra positiva per via di 10 dimessi a fronte di 8 nuovi ingressi all’ospedale Cardarelli. Oggi un nuovo decesso (una donna di Termoli) e sempre ieri 12 nuovi positivi (su 217 tamponi), a fronte di ben 303 guariti.

Finora il Molise ha pagato un terribile dazio alla pandemia, con un numero di decessi pesantissimo, soprattutto negli ultimi due mesi. Ma da qualche giorno la tendenza migliora, sebbene il numero di tamponi effettuati (ieri ad esempio solo 217) condizioni certamente il dato.

A livello nazionale preoccupa molto la risalita del rapporto tra tamponi effettuati e positivi: il 12,4 per cento. Troppo. In Molise è più bassa, ma uno o due giorni non fanno testo. Bisognerà capire come andrà nella prossime settimane, sperando che la malattia non diventi più aggressiva. Il dato di ieri (303 guariti in Molise) è invece in netta controtendenza rispetto alla realtà nazionale che parla di un numero di positivi che scende con maggiore lentezza rispetto al recente passato.

Sono campanelli d’allarme che non autorizzano a stare sereni e che spiegano le restrizioni che partiranno tra due giorni.

Il Molise finora sono morte 176 persone. Una enormità rispetto al numero degli abitanti. Gli ultimi due decessi, domenica (un 48enne e una 39enne) hanno scosso la comunità. Preoccupazione diffusa tra la popolazione. Non è il momento di allentare l’attenzione sulle misure che possiamo tutti adottare, indipendentemente dai numeri diffusi dall’Asrem e dalla forza della malattia. Sarà un Natale pieno di incertezze, sperando che l’imminente lockdown dia un colpo decisivo alla cosiddetta seconda ondata.

