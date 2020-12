Coronavirus, contagi in calo, oggi 29 i nuovi casi. Due i morti, ma i guariti sono 328

Refertati 703 tamponi. Otto ricoveri in ospedale e otto dimissioni, dal bollettino Asrem di questa sera

CAMPOBASSO. Due morti, una 63enne di Termoli ricoverata in Terapia intensiva e una 91enne di Portocannone, che si trovava nel reparto Infettivi e 29 nuovi contagi, dai 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

I casi di oggi a Campobasso (8), Bojano (3), Campomarino (3), Isernia (1), Macchiagodena (1), Mafalda (1), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (1), Petacciato (1), San Martino in Pensilis (1), Sant’Elia a Pianisi (1), Tavenna (3), Termoli (3), Trivento (1).

Dal bollettino Asrem di questa sera i nuovi ricoveri al ‘Cardarelli’ sono 8, così come le dimissioni dall’ospedale, ma la notizia positiva è che ci sono altri 328 guariti.

Al momento sono 60 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 53 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva. Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.170, su 102.024 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.277. I decessi in Molise sono 177, i guariti totali sono 3.716, mentre le persone in isolamento sono 2.686.

