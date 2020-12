Catena alimentare, la risposta dei commercianti di Termoli

Si rafforza la catena alimentare voluta dal Comune di Termoli alle porte delle festività natalizie. La pandemia ha messo a dura prova diverse famiglie che con la mancanza di lavoro e altre situazioni rischiano di non poter provvedere neanche ai beni di prima necessità.

All’appello lanciato tempo fa a supermercati e negozianti hanno risposto in tanti. Derrate alimentari e generi di prima necessità consegnati e poi distribuiti dai volontari del Sae112.

Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Bosap Molise e il Tigre Amico di Difesa Grande. Sono stati consegnati generi alimentari che finiranno nelle case dei più bisognosi per cercare di alleviare i problemi di questa dura fase. “Alla generosità di chi si è mosso - dicono dall’amministrazione comunale, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte nostra. Cogliamo anche l’occasione per invitare la nostra comunità a stare vicino ai meno abbienti”.

