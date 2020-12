Vigilanza privata, domani in sciopero anche i lavoratori molisani

Ci saranno anche diversi molisani che lavorano nel settore della Vigilanza privata a dare manforte alla mobilitazione collettiva per il rinnovo del Contratto nazionale di settore. Ne danno notizia le sigle sindacali Flicams Cgil Molise, Fisascat Cisl Abruzzo Molise e Uiltucs Molise.

Lo sciopero è indetto per domani, 24 dicembre 2020.

La vertenza dura ormai da 54 mesi “che - spiegano i sindacati - non sono stati sufficienti per arrivare a un accordo. Dopo l’ennesimo incontro infruttuoso con le associazioni datoriali a livello nazionale, è stata presa tale decisione, certamente non a cuor leggero, ma nella consapevolezza che il Paese sta attraversando una fase difficilissima. Una decisione resa inevitabile dall’intransigenza delle imprese del settore.

“I lavoratori della Vigilanza privata sono ovunque, spesso invisibili: davanti ai supermercati, alle scuole, alle banche. Tutti presidiano la nostra sicurezza. Domani - concludono i sindacati di categoria - anche i molisani saranno in sciopero per vedere garantiti i loro diritti, le tutele, il salario, la sicurezza.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!