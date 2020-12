Manutenzione ospedali, è guerra sull’appalto milionario: ricorso contro l’Asrem e la Regione

L’azienda di Isernia Spinosa Costruzioni Generali impugna la procedura di affidamento che vedrà subentrare d’imperio la multinazionale Siram-Veolia

CAMPOBASSO-ISERNIA. È guerra sull’appalto per la manutenzione degli ospedali e poliambulatori del Molise.

Dopo l’adesione dell’Asrem, lo scorso 26 novembre, alla convenzione della Consip, la Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, la concessione da 46,2 milioni di euro è finita nelle mani di Siram-Veolia, colosso italo-francese attivo nella gestione del ciclo globale di energia, acqua e rifiuti speciali con oltre 130 sedi in Italia e con un ramo d’azienda Industry & building che si occupa anche di sanità.

Una scelta, quella del direttore generale Asrem Oreste Florenzano, dettata, a suo giudizio, da motivi di risparmio - circa 10 milioni di euro in 5 anni per gli interventi manutentivi - che tuttavia estromette, di botto, le ditte del Molise che hanno gestito per anni il servizio a partire dal prossimo 11 gennaio. Con ripercussioni economiche notevolissime, vista l’entità dell’appalto.

Proprio ieri la Siram ha incontrato, presso la sede di un’azienda edile di Campobasso, alcuni dei rappresentanti delle imprese locali interessate a cercare di trovare intese per l'affidamento in subappalto di parte dei servizi da svolgere, anche allo scopo di garantire la tutela delle maestranze locali le quali viceversa, Siram dovrebbe assumere al proprio servizio in virtù della clausola sociale di salvaguardia. Da quanto appreso da isNews, la multinazionale avrebbe richiesto l’elenco dei servizi che potrebbero essere prestati dalle imprese regionali con la relativa offerta, che si impegnerà a valutare al più presto per subentrare – queste le intenzioni teoriche – in maniera rapida e indolore e assicurare la continuità del servizio.

Ma la ditta Spinosa Costruzioni Generali di Isernia, già partner in passato di Siram, ha disertato l’incontro, ritenendo che non sussistano i presupposti per poter giungere ad un accordo che consenta di mantenere in servizio presso le strutture ospedaliere tutto il personale attualmente ivi impiegato che, di contro, potrebbe anche essere trasferito su altri cantieri. Un segnale forte, quello lanciato dall’azienda guidata dall’architetto Cosmo Galasso, tra le più in salute della regione nonostante la crisi e la pandemia.

Ma non il solo: perché la Spinosa ha anche scelto di adire le vie legali, notificando oggi stesso il ricorso all’Asrem e alla Regione Molise con il quale viene impugnata l’intera procedura di affidamento del ‘Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (MIES 2), Lotto 10 Molise-Campania, per il periodo di 5 anni’. Nel ricorso, si lamenta l'implicito annullamento della gara indetta dalla regione Molise e dunque la sottrazione dell'affidamento al confronto concorrenziale che avrebbe potuto portare a condizioni ancora più favorevoli per le casse dell'Asrem.

Vale la pena di evidenziare, a tal proposito, che la base d'asta della gara indetta dalla Centrale unica di committenza regionale era pressoché pari all'importo offerto oggi da Siram e che dunque anche ribassi minimi avrebbero avuto l'effetto di rendere potenzialmente più conveniente l'affidamento tramite gara rispetto all'adesione alla convenzione Consip, il cui solo effetto è stato quello di relegare, al più, le aziende uscenti al semplice ruolo di subappaltatori. Si chiede, dunque, conto della gara bandita da Asrem nel marzo 2018, quando scaddero i termini della procedura aperta per l'affidamento – risalente al 6 dicembre 2017 - della fornitura dei vettori energetici attraverso la gestione integrata e manutenzione delle strutture edili e degli impianti tecnologici ubicati presso i presidi ospedalieri e poliambulatori dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, bandita dalla Cuc del Molise. Una gara che, misteriosamente, si è bloccata senza mai neppure aprire le buste pervenute, tra cui anche quella di Siram – in associazione temporanea di imprese con altre ditte locali - e della stessa Spinosa.

Ed in effetti sul perché la Centrale Unica di Committenza regionale non abbia mai proceduto con l'espletamento della gara pur essendo già stata nominata la Commissione Tecnica e sul perché i vertici Asrem non abbiano mai sollecitato la struttura regionale a cui si erano affidati resta un mistero.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!