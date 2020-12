Emergenza coronavirus, l’Asrem va in cerca di medici: nessuno risponde

Non ci sono state adesioni all’avviso per assumere a tempo determinato due professionisti per il reparto di Malattie Infettive



CAMPOBASSO. Reperire medici in questo momento reso estremamente complicato dall’emergenza coronavirus resta un’impresa molto difficile per l’Asrem Molise.

Come riferisce l’Ansa, la conferma arriva da un documento della struttura sanitaria dal quale si apprende che all'avviso pubblico per soli titoli dello scorso 2 novembre per la formulazione di una graduatoria a tempo determinato di due medici della disciplina di Malattie infettive, "non sono pervenute istanze di partecipazione".

Analoga situazione anche per l'avviso finalizzato a reperire due medici di Medicina interna per l'ospedale Caracciolo di Agnone. Non è la prima volta che accade. In Molise anche in passato diversi camici bianchi hanno ignorato le richieste dell'Azienda sanitaria per la ricerca di personale.

