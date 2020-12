Progetto Lavori di Utilità diffusa, Natale amaro per molti lavoratori rimasti senza paga

La segnalazione da parte di alcuni cittadini che da mesi non percepirebbero gli emolumenti dovuti

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Si prospetta un Natale amaro per sette lavoratori di Rocchetta Al Volturno. Beneficiari del progetto regionale ‘Lavori di Utilità Diffusa’, da mesi non percepirebbero alcun pagamento per le mansioni svolte.

La segnalazione giunge da alcuni portavoce. A Rocchetta, nei giorni scorsi, si era tenuta anche una manifestazione di protesta per evidenziare questo disagio, non proprio piacevole da accettare anche alla luce delle tante restrizioni che l’emergenza Covid sta provocando.

I lavoratori erano rientrati nel Piano regionale delle politiche attive, precisamente per l’Avviso pubblico inizialmente denominato "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall'art.2 6 del D.lgs. n.150/2015 e meccanismi semplificati". Un progetto per il quale la Regione Molise, con delibera n.369 del 30 luglio 2018 e poi con deliberazione n.5 del 16 gennaio 2020, aveva stanziato l’importo di 3 milioni e mezzo di euro. Soldi che però i lavoratori di Rocchetta non vedono da agosto.

I portavoce denunciano infatti di aver ricevuto solo la prima tranche di pagamenti, facente riferimento ai primi due mesi di lavoro a partire da giugno 2020. Da allora più nulla: e, riferiscono, le loro richieste di spiegazioni vengono continuamente rimpallate tra Regione Molise e Inps. Insomma, ad ora non si sa che fine abbiano fatto gli emolumenti dovuti: l’unica cosa certa è che per questi lavoratori si prospettano delle ben magre festività.

Pierre

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!