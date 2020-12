Coronavirus, un morto e 68 contagi. Tutti i casi comune per comune

Su 472 tamponi. Si allarga il cluster di Sant'Elia a Pianisi: solo oggi 25 infetti. In tutto 34 i guariti

CAMPOBASSO. Il virus non si ferma certo per le feste di Natale e anche oggi si registra una vittima: si tratta di un 83enne di Campobasso ricoverato in Malattie Infettive, il 179esimo decesso secondo il conteggio ufficiale dell'Asrem.

Nel bollettino odierno - dopo 472 processati - si registrano 68 nuovi contagi e altri 3 ricoveri in Malattie Infettive (di cui un anziano proveniente dalla residenza per anziani di Castel del Giudice, una persona di Petacciato e una di Campobasso) ma altrettanti dimessi (provenienti da Santa Croce di Magliano, Bojano e Rotello). Trentaquattro in tutto, invece, i guariti.

Questi i comuni dove si registrano i nuovi casi: Agnone (2), Bojano (1), Campobasso (9), Campomarino (1), Castelmauro (1), Ferrazzano (1), Fornelli (2), Frosolone (1), Guglionesi (1), Isernia (1), Limosano (1), Macchiagodena (1), Mafalda (1), Montenero di Bisaccia (1), Monteroduni (1), Oratino (1), Riccia (1), Rocchetta a Volturno (1), San Felice del Molise (1), San Giuliano di Puglia (1), San Martino in Pensilis (2), Sant'Elia a Pianisi (25), Sessano del Molise (1), Termoli (4), Trivento (4), Vastogirardi (1) e Venafro (2).

Al momento sono 59 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 52 in Malattie infettive (43 della provincia di Campobasso, 7 da quella di Isernia, 2 da fuori regione) e 7 in Terapia intensiva (5 della provincia di Campobasso, 2 di quella pentra).

Con i casi registrati oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.353, su 103.607 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.375. I guariti totali sono 3.799, mentre le persone in isolamento sono 2.739.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!