Covid, contagi quasi a zero (ma 48 tamponi). Muore un 57enne

La vittima, di San Martino in Pensilis, era ricoverata in Terapia Intensiva

CAMPOBASSO. Numeri quasi azzerati nel bollettino Asrem di oggi, sabato 26 dicembre 2020. Appena 48 i tamponi processati, con un solo nuovo contagio nel comune di Campobasso. Si registra invece un decesso in Terapia Intensiva: si tratta di un 57enne di San Martino in Pensilis, la 182esima vittima del Covid-19 in Molise stando ai dati ufficiali dell'Azienda sanitaria regionale.

Sono invece 4 i nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, provenienti rispettivamente da San Martino in Pensilis, Termoli, Montenero di Bisaccia e Campobasso. Uno, invece, il trasferimento da Malattie Infettive in Terapia Intensiva: si tratta di una persona di San Martino in Pensilis. Due poi i pazienti dimessi, uno di Campobasso e l'altro di Termoli.

Al momento restano 63 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 55 in Malattie infettive (45 della provincia di Campobasso, 7 da quella di Isernia, 3 da fuori regione) e 8 in Terapia intensiva (6 della provincia di Campobasso, 2 di quella pentra).

Con il caso di infezione registrato oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.382 su 104.010 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.402. I guariti totali sono 3.798, mentre le persone in isolamento sono 2.836.

