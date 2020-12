Il vaccino anti-Covid è sbarcato in Molise: somministrate le prime dosi

Il ‘Vax-day’ questa mattina al Cardarelli di Campobasso. L’emozione del personale impegnato da mesi nella guerra contro il nemico invisibile



CAMPOBASSO. Emergenza sanitaria: anche in Molise questa mattina ha preso forma il ‘Vax day’. Una giornata storica che segna un passo fondamentale nella guerra contro il coronavirus.

Scortati dai militari dell’Esercito, i vaccini sono arrivati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso alle ore 8.30. Le prime dosi sono state somministrate al primario di Terapia intensiva Romeo Flocco, all’ l'infermiera di Malattie Infettive Claudia Marcucci e all’operatrice sanitaria Antonietta Spallone.

Forte l’emozione vissuta dal personale sanitario, da mesi impegnati a fronteggiare in prima linea la pandemia. “Parte la nostra risposta al Covid-19 – ha sottolineato il direttore generale Oreste Florenzano -Forza Asrem, grazie a tutte le donne e uomini di questa Azienda”.

Delle circa 9.750 dosi del vaccino di Pfizer-Biontech destinati all’Italia in questa prima fase, 50 sono arrivate in Molise: 30 per gli operatori sanitari del Cardarelli e 20 per la casa di riposo di Ripalimosani.

