Manutenzione ospedali, primo round a Spinosa: il Tar sospende il subentro di Siram

L’azienda isernina ha impugnato la procedura Asrem di affidamento dell’appalto da 46 milioni di euro, dunque il passaggio di consegne tra le ditte locali e la multinazionale italo-francese previsto l’11 gennaio non ci sarà. Udienza fissata due giorni dopo, nel mirino la revoca implicita della gara di tre anni prima che vedeva anche la multinazionale francese tra i partecipanti

CAMPOBASSO-ISERNIA. Battuta d’arresto per l’affidamento dell’appalto per la manutenzione degli ospedali e poliambulatori del Molise - per effetto dell’adesione di Asrem alla convenzione della Consip - al colosso italo-francese Siram Veolia.

Il Tribunale Amministrativo del Molise ha infatti accolto l’istanza cautelare avanzata dalla Spinosa Costruzioni Generali Spa tramite gli avvocati Gabriele Di Paolo e Dover Scalera, sospendendo il subentro della multinazionale nel servizio di gestione delle strutture sanitarie regionali e fissando la Camera di Consiglio, per la trattazione collegiale del caso, per il 13 gennaio 2021.

L’azienda pentra, guidata dall’architetto Cosmo Galasso, nei giorni scorsi aveva presentato ricorso contro l’Asrem e la Regione Molise per l’annullamento della deliberazione del direttore generale Oreste Florenzano, datata 26 novembre, con la quale, aderendo alla convenzione Consip denominata “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (Mies2) – Lotto 10 Molise-Campania” per il periodo di 5 anni, è stata, di conseguenza, revocata implicitamente la procedura aperta per la manutenzione dei presidi ospedalieri dell’Azienda sanitaria regionale indetta con bando di gara dell’11 dicembre 2017 della Regione Molise, lasciando fuori dai giochi tutte le imprese del territorio. Implicitamente, appunto, perché atti di revoca non ce ne sono mai stati e Florenzano, nella delibera di adesione succitata, non ne fa assolutamente menzione.

La ditta ricorrente ha invocato altresì l’annullamento della convenzione tra Consip e Siram Spa e della nota con cui Asrem comunica il passaggio di consegne “alla subentrante Siram Veolia per il giorno 11 gennaio 2021”. Chiedendo così l’annullamento di tutti gli atti afferenti alla procedura avviata da Florenzano, previa sospensione dell’efficacia, e la conseguente condanna dell’Asrem e della Regione per la parte che le compete al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale o alla corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge.

Nonostante il direttore generale abbia giustificato la sua scelta come dettata da ragioni di risparmio – circa 10 milioni di euro in 5 anni – e nonostante la clausola di salvaguardia del personale, in base alla quale la Siram ha già incontrato i rappresentanti di alcune imprese locali per cercare intese di subappalto, la Spinosa Costruzioni ha deciso comunque di adire le vie legali. Evidenziando come – a suo avviso – non esistano i presupposti per poter giungere a un accordo che consenta di mantenere in servizio presso le strutture ospedaliere tutto il personale attualmente impiegato e come l’accantonamento della gara indetta dalla Regione Molise abbia di fatto sottratto l’affidamento dal confronto concorrenziale, che avrebbe potuto portare a condizioni ancora più favorevoli per le casse dell’Asrem.

Del resto, la gara di tre anni vedeva tra i partecipanti la Spinosa, certo, ma anche la Siram, in associazione temporanea di imprese con altre due ditte locali che verrebbero estromesse dall’11 gennaio. Ma ora il Tar ha sospeso il passaggio di consegne previsto per quella data, fissando un’udienza collegiale per entrare più nello specifico della vicenda. E i tempi, dunque, rischiano di slittare ancora.

