Coronavirus, 2 morti e 9 contagi oggi in Molise. Ma i guariti sono 114

Dal bollettino Asrem altri 4 ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore processati 257 tamponi

CAMPOBASSO. Contagi in calo in Molise, accertati 9 nuovi casi, dai 257 tamponi processati nelle ultime 24 ore. La notizia negativa è che ci sono però altri 2 morti, due uomini di 80 anni di Campomarino e 77 anni di Petacciato, entrambi ricoverati a Malattie infettive.

I nuovi contagi a Agnone (2), Campobasso (1), Castel del Giudice (1), Colli a Volturno (1), Ferrazzano (1), Isernia (1), Sant’Elia a Pianisi (1) e Termoli (1).

Dal bollettino di oggi anche 4 nuovi ricoveri nel reparto Infettivi e 3 dimissioni dall’ospedale. Mentre è senz’altro positiva la notizia che ci sono 114 guariti in più, di cui 22 a Termoli, 13 a Isernia, 6 a Campobasso e 5 a Venafro.

Al momento sono 64 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 56 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.396, su 104.323 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.298. I decessi in Molise sono 186, i guariti totali sono 3.912, mentre le persone in isolamento sono 2.427.

