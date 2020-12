Quasi 3mila dosi del vaccino Pfizer destinate al Cardarelli e al San Timoteo: precedenza agli operatori sanitari

Punti di riferimento per la somministrazione delle dosi saranno il presidio ospedaliero di Contrada Tappino e l’ospedale di Termoli. Il governatore indica la road map del vaccino contro il Sars Cov-2

CAMPOBASSO-TERMOLI. Dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni la campagna di vaccinazione contro il Sars-Cov2 nelle strutture ospedaliere del Molise.

Il governatore Donato Toma ha preannunciato i primi numeri e le tappe della campagna almeno per quanto riguarda il mese di gennaio.

Nelle prossime ore arriveranno 2mila dosi del vaccino Pfizer all’ospedale Cardarelli di Campobasso mentre altre 900 saranno destinate al San Timoteo di Termoli.

In totale 2900 dosi di vaccino che verranno preventivamente somministrate al personale sanitario: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ospiti e operatori delle Residenza Sanitarie Assistenziali, in linea con quanto prevede il piano elaborato dal Commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere e residenziali, sarà data precedenza agli over 80 e alle persone che si trovano in condizioni di maggiore fragilità.

Subito dopo toccherà al personale della Protezione Civile e delle forze dell’ordine. L’obiettivo anche in Molise è arrivare ad 70% di persone vaccinate entro settembre 2021; soglia cruciale per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge.