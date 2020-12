Vaccini anti Covid, la protesta social: Isernia tagliata fuori. Ma Florenzano: polemica assurda, ecco perché

Il direttore generale Asrem: lo stoccaggio avverrà a Campobasso e Termoli per garantire la conservazione a meno 75 gradi

CAMPOBASSO. Forti polemiche per l’arrivo delle dosi di vaccino anti Covid in Molise. Da oggi arriveranno 975 dosi all’ospedale San Timoteo di Termoli e da domani altre 1.950 al Cardarelli di Campobasso. La presunta estromissione di Isernia ha provocato una durissima presa di posizione del Comitato ‘In seno al problema’, che col portavoce Emilio Izzo, in una nota stampa, parla di ulteriore tassello di un disegno mirante “all’annientamento di una città e di un intero territorio”. Pronta l’ennesima protesta, con la messa in ‘stato di accusa’ della dirigenza Asrem.

Ma la riposta del direttore generale Oreste Florenzano non si è fatta attendere. “Assurda polemica – ha tagliato corto il vertice dell’Azienda sanitaria regionale - I vaccini arriveranno in Molise e saranno stoccati nei due centri hub previsti per garantire la conservazione a meno 75 gradi. I due hub sono Termoli e Campobasso. Questo assolutamente non significa che i vaccini non verranno effettuati anche a Isernia e provincia. I vaccini – aggiunge Florenzano - come è normale che sia verranno prelevati dalle celle edutilizzati garantendo la conservazione della catena del freddo per la somministrazione (da -2 a - 8 gradi). Anche in questo caso stiamo assistendo ad un fenomeno di agitazione, peraltro alimentato dai social, che non trova riscontro nella realtà”.

