Maltempo in Italia, slitta spedizione vaccini anche in Molise

In queste ore al San Timoteo e al ‘Cardarelli' sarebbero dovute arrivare oltre 2000 dosi, probabilmente arriveranno tra domani e giovedì.

Sarebbe dovute arrivare oggi a Campobasso e Termoli il nuovo carico di vaccini anti Covid. Dopo il V-Day, si attendevano circa 470 mila dosi di vaccino in tutta Italia, ma da Roma è arrivata la decisione di rinviare la spedizione a domani e dopodomani. “Sì - ci ha spiegato il Direttore generale Asrem Oreste Forestano - sarebbero dovuti arrivare in giornata ma da Roma è stato ufficializzato lo slittamento”. Che inizialmente era stato previsto solo per Piemonte e Liguria, per “ragioni logistiche legate all’ondata di neve in tutta Europa”, come hanno spiegato dalle due Regioni citate dopo una riunione tenuta in videoconferenza con il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri. E' dunque possibile che il maltempo abbia fermato anche il trasporto in Molise. Da Roma non hanno ancora confermato.

In Molise si attendevano 975 dosi per il San Timoteo e 1950 da destinare all’ospedale ‘Cardarelli’, quindi una partita ben più robusta di quella che ha caratterizzato il primo giorno di somministrazione del vaccino. “Probabilmente arriveranno domani e dopodomani - ha chiuso Florestano - Sono decisioni prese al minuto, qundi non possiamo ancora ufficializzarlo”.

mc

