Coronavirus, muore una donna di 50 anni. Oggi 44 nuovi contagi in Molise

Dai 733 tamponi processati. Sono 2 i decessi registrati oggi, l’altro quello di una 92enne ospite della casa di riposo di Isernia. Ulteriore boom di guariti: sono 194

CAMPOBASSO. Due morti, tra cui una donna di soli 50 anni di Mirabello Sannitico, ricoverata nel reparto di Malattie infettive. E 44 nuovi contagi, dai 733 tamponi processati nella giornata di oggi.

Ancora una vittima giovane, purtroppo, che si aggiunge al computo totale dei decessi dovuti al Covid, con l’altra morte accertata oggi, quella di una 92enne di Celenza Val Fortore, ospite della Casa di riposo di Isernia.

I contagi di oggi a Campobasso (12), Termoli (7), Belmonte del Sannio (1), Bojano (1), Campomarino (1), Civitacampomarano (2), Fossalto (1), Guglionesi (1), Isernia (3), Larino (1), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (1), Pietrabbondante (1), Pozzilli (1), Ripalimosani (1), San Giuliano del Sannio (1), Sant’Elena Sannita (1), Sant’Elia a Pianisi (1), Sesto Campano (1), Torella del Sannio (1), Trivento (1), Venafro (1).

Molto più numerosi, fortunatamente, i guariti, oggi 194, di cui 41 a Campobasso, 23 a Termoli e 17 a Isernia.

Dal bollettino di oggi anche due nuovi ingressi in Terapia intensiva, uno è un paziente che era nel reparto Infettivi e che si è aggravato, e un dimesso. Al momento sono 63 i posti letto del ‘Cardarelli’ occupati da malati Covid, di cui 53 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 6.440, su 105.056 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.146. I decessi in Molise sono 188, i guariti totali sono 4.106, mentre le persone in isolamento sono 2.371.

