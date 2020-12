Isernia, maggioranza battuta sui debiti fuori bilancio. Giovancarmine Mancini: elezioni subito

A pesare l'astensione della forzista Calenda e tre defezioni tra le file di Isernia Migliore

ISERNIA. Pesante battuta d’arresto, in termini politici, per la maggioranza di centrodestra durante l'ultima seduta dell'anno del Consiglio comunale, rinuito in videoconferenza. Sui debiti fuori bilancio per circa 11mila euro, derivanti dalla soccombenza del Comune in vari giudizi amministrativi e tributari, l’amministrazione d’Apollonio è stata sconfitta per la prima volta dall'inizio della consiliatura con 15 voti a 14.

L'astensione di Mena Calenda e l'assenza di Tonino Antenucci, Giuseppina Melaragno e Fabia Onorato (questi tre appartenenti tutti al gruppo Isernia Migliore) fanno dunque venire meno i voti al sindaco per superare il guado. Il risultato è una mancata regolarizzazione contabile ma, più che altro, uno smacco dal punto di vista della tenuta degli equilibri interni.

Dopo la relazione dell'assessore al Contenzioso Emanuela Guglielmi, ha preso la parola la consigliera Rita Formichelli de 'La Città Nuova'. "Quando abbiamo approvato il bilancio consuntivo - ha ricordato - avevo chiesto al consigliere delegato Giampiero Mancini e al sindaco se fossero a conoscenza di altri debiti fuori bilancio di cui dovessimo essere messi al corrente, ma entrambi hanno eluso la domanda. Siamo di fronte al solito problema segnalato dai revisori dei conti fin dal 2017: ma qui non sono debiti fuori bilancio, bensì spese legali. Non è possibile che un Comune si costituisca in giudizio e non faccia un appostamento in bilancio in caso di soccombenza. Mancano gli impegni di spesa. Si tratta di un escamotage per correggere il tiro delle inefficienze già segnalate più volte, dai revisori e dalla Corte dei conti. Se avete le sentenze esecutive e ci chiedete di pagare a dicembre, vuol dire che conoscevate da prima queste situazioni".

Parole cui ha replicato il sindaco Giacomo d'Apollonio: "Non avevo contezza di tutte le notifiche pervenute, questo viene fatto dagli uffici competenti e nel bilancio 2020 sono state messe risorse ad hoc. Molte somme sono state pignorate direttamente presso il tesoriere. Non ho risposto alla domanda della Formichelli non già per volontà di nascondere qualcosa, ma perché non conosco il dettaglio. Non ero in grado di fornire risposte. Le risorse non sono state preventivamente impegnate, perciò diventano tecnicamente debiti fuori bilancio. Non sono uno scandalo, in una pubblica amministrazione può succedere".

Da segnalare la riserva espressa dal capogruppo di Isernia in Comune, Nicola Moscato: "Voto a favore, ma ai prossimi debiti fuori bilancio chiedo la presenza in assise dell'avvocato del Comune Alda Colesanti, collega stimatissima e in gamba. C'è qualcosa che non funziona in tutte queste cause che perdiamo".

Giovancarmine Mancini, di Alleanza per il futuro, ha invece espresso rammarico sul perché accadano di frequente queste situazioni. “Non si può arrivare alla fine di una causa a rischio senza fare transazioni e farsi pignorare i soldi sul conto, è vergognoso. Sono quattro anni e mezzo che cerco di accendere la lampadina su queste cose. La politica avrà anche una responsabilità residuale, ma comunque non è esente. La gestione è fallimentare. C’è un assessore al ramo, tocca stare dietro a queste cose”.

Poi, a voto concluso, invoca elezioni subito: “Il fritto misto – il suo caustico commento su Facebook – è andato in fumo”.

