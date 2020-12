Giustini si dimette, Toma precisa: “Disponibile a fare il presidente-commissario in fase di transizione”

Il chiarimento del governatore del Molise nella conferenza stampa di fine anno. Le tappe del piano vaccini anti Covid in Molise, la posizione dei No vax e il riferimento alla polemica sulla scelta del presidente della Campania Vincenzo De Luca, che si è già fatto immunizzare, saltando la ‘fila’: “Io non lo avrei fatto, ma è una scelta simbolica. Non vedo lo scandalo”. Nel frattempo, ha anticipato, in Molise si è leggermente abbassato l'indice di contagio da Coronavirus

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Angelo Giustini si dimette da commissario regionale alla sanità, il governatore del Molise Donato Toma non si sbilancia. “Non ho comunicazioni ufficiali – ha detto nella conferenza stampa di fine anno - per cui resto cauto e non faccio commenti, anche perché questo è un momento delicato, ma i molisani devono sapere che qualsiasi cosa è successo in materia di sanità c’è un presidente che è presente e che non si è dimesso”.

“Io non ho dichiarato guerra ai commissari ma al commissariamento – ha quindi ribadito quella che è da sempre la sua posizione – Se il Governo deciderà che una fase di transizione dovesse essere coperta da un commissario-presidente sono disponibile, ma io ho sempre detto che la gestione della sanità va riportata nelle mani della Giunta e del Consiglio regionale, quindi nelle mani del popolo molisano. Del resto è quello che prevede l’impegno contenuto nel Patto per la salute, la cui attuazione è stata ‘congelata’ per via della pandemia da Covid-19, ma siamo fiduciosi venga scongelata presto e si vada verso il rispetto di una delle condizioni che ho chiesto di inserire nel Patto e che è stata avanzata dalla Conferenza delle Regioni”.

Quindi i riferimenti alla campagna per i vaccini Covid appena partita anche in Molise, con la somministrazione nel V-Day del 27 dicembre delle prime 50 dosi del siero Pfizer ai sanitari del ‘Cardarelli’ e agli ospiti della casa di riposo di Ripalimosani. Oggi l’arrivo in Molise di poco meno di 3mila nuove dosi, nei punti di stoccaggio di Campobasso e Termoli, “ma i vaccini saranno somministrati anche in provincia di Isernia”, ha precisato Toma rispondendo alla polemica dei giorni scorsi. Entro gennaio, ha quindi ricordato, saranno inoculate 9.294 dosi di vaccino, quelle assegnate al Molise nella prima fase, poi si procederà secondo le tappe indicate dal commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri e dal Ministero della Sanità.

Sulla posizione dei No-vax Toma ha mostrato molta cautela, “il vaccino non è obbligatorio, i No vax hanno il diritto di esprimere la loro opinione, anche se io sono per la vaccinazione, così proteggiamo noi e gli altri”.

E sulla scelta del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha già fatto il vaccino, per dare un segnale sull’importanza dell’immunizzazione, che evidentemente non è stato colto da chi gli ha obiettato di aver saltato la fila? “Siamo un popolo strano – le parole del governatore – gli americani nulla hanno obiettato sul fatto che si sia vaccinato il loro presidente Biden, perché quella vaccinazione è simbolica, per cui io vorrei che facesse la stessa cosa il nostro presidente Sergio Mattarella. Sulla scelta dell’amico De Luca, con cui ho un ottimo rapporto, non vedo scandalo, anche perché lui ha anche una certa età – ha ironizzato Toma - Io per ora non l’ho fatto, perché non sono tra i soggetti che possono beneficiarne in questa prima fase. Poi ovviamente lo farò quando toccherà a me”.

Sulla realizzazione del nuovo ospedale Covid di Campobasso, che dovrebbe essere pronto non prima di marzo, il presidente della Regione ha scaricato le responsabilità sul commissario Arcuri, a cui spetta, ha detto, il compito di indicare le ditte che dovranno realizzare i lavori,“perché le progettazioni sono invece terminate”. Quanto ai posti letto di Terapia intensiva, ha affermato, al momento non ci sono particolari criticità in Molise, “ma quando eravamo in un periodo di affanno avevamo anche la possibilità di rivolgerci ai privati”.

Nel frattempo, ha detto citando gli ultimi dati dell'Iss e del Ministero della Sanità, l’indice del contagio Rt si è leggermente abbassato, quello sui sintomatici per il periodo 21-27 dicembre è a 0,89, quello sugli ospedalizzati è 1,24, quello medio a 1,05. “Il rischio resta moderato anche se la situazione è un po’ migliorata, a dimostrazione che le misure governative stanno dando effetto, come le misure previste dalla mia ordinanza regionale”.

